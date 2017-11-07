В Сирии при взрыве фугаса пострадали журналисты НТВ и «Звезды»

В Сирии при подрыве боевиками управляемого фугаса ранения получили четверо российских журналистов и пятеро военнослужащих российского Международного противоминного центра. Об этом сообщили в Минобороны, передает Интерфакс.

Ранения получили два журналиста НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов и два журналиста телеканала «Звезда» Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский. Их эвакуировали на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где им оказали медицинскую помощь. По сообщениям медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Взрыв произошел в одном из жилых кварталов сирийского города Дейр-эз-Зор.

Ранее, в конце июля при обстреле боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в сирийской провинции Хомс погиб журналист Халед аль Хатыб, сотрудничавший с телеканалом RT Arabic.