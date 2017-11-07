В Госдуме назвали провокацией публикацию NYT о возможном запрете гимна России на ОИ-2018

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев назвал «провокацией» публикацию газеты «The New York Times» о возможном запрете российской сборной участвовать в церемонии открытия и исполнять гимн страны на зимних Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Об этом сообщает агентство «Р-спорт».

«Провокация газеты «The New York Times» на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», — заявил Дегтярев.

По мнению депутата, принятие «половинчатого» решения по вопросу выступления сборной России на ОИ-2018 — допуск спортсменов под нейтральным флагом или без гимна является «неприемлемым». «Торг неуместен. Это унижение нашей страны», — подчеркнул глава комитета.

Накануне газета «The New York Times» со ссылкой на источники сообщила, что в Международном олимпийском комитете (МОК) обсуждают возможность допуска российской сборной до участия в ОИ-2018, при этом запретив спортсменам участвовать в церемонии открытия и исполнять гимн страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские «государственные инстанции» могут оказывать давление на МОК, чтобы он не допустил Россию до участия на Олимпиаде. Президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что США пытается надавить на МОК.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.