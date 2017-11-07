«Файлы райских островов» показали схемы ухода Apple от налогов

Новая глобальная утечка офшорных документов, на этот раз юридической компании Appleby с Бермудских островов, которую журналисты назвали «Файлами райских островов», показала схемы ухода американской компании Apple от налогов. Об этом сообщают «Би-би-си» и «The New York Times».

Как показали документы «райских островов», для создания новой схемы ухода от налогов Apple наняла Appleby, одну из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров.

Apple сделала две свои дочерние компании Apple Sales International и Apple Operations International налоговыми резидентами самого крупного среди Нормандских островов — Джерси, находящегося под юрисдикцией Великобритании, третью «дочку» Apple зарегистрировала в Ирландии.

В публикации «The New York Times» утверждается, что власти Ирландии позволяют Apple получать налоговый вычет каждый год взамен на покупку компанией объектов интеллектуальной собственности — торговых марок или патентов.

По данным Apple, в 2014-2016 годы корпорация заплатила в Ирландии 1,5 миллиарда долларов налогов. Эксперты оценивают ставку, по которой компания платила стране налоге в 2,5%. В то время как налог на прибыль в США составляет 33-35%.

5 ноября Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с почти 100 СМИ из 67 стран мира опубликовали расследование об офшорах юридической компании Appleby с Бермудских островов.