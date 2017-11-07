В Приамурье разбился самолет Ан-2

В Амурской области, в районе поселка Экимчана разбился самолет Ан-2, который выполнял частный рейс в Хабаровский край. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным министерства, самолет, не набрав высоту, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту самолета находились два члена экипажа. По предварительным данным Интерфакса, один пилот погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба МЧС по Амурской области

Как рассказала агентству исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая, находящаяся на месте происшествия, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы около ста метров и упал между домами.

«Самолет, как меня проинформировали на месте, взлетел, сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сеть обратно на взлетно-посадочную полосу», — пояснила собеседница агентства.

На месте происшествия работает оперативная группа противопожарной службы области, сотрудники полиции, а также врачи скорой медицинской помощи.