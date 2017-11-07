Трамп попросил конгресс увеличить расходы на оборону для противодействия угрозе КНДР

Президент США Дональд Трамп попросил конгресс внести поправки в бюджет 2018 финансового года и увеличить расходы на оборону страны. Большая часть дополнительных расходов (четыре млрд долларов) касается укрепления противоракетной обороны для «противодействия угрозе со стороны Северной Кореи». Об этом говорится в письме Трампа спикеру палаты представителей конгресса США.

«Этот запрос в поддержку дополнительных усилий по обнаружению, поражению, защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против США, американских войск, союзников или партнеров», — пояснил в письме глава государства.

Также Трамп попросил 1,2 млрд долларов «в поддержку стратегии его администрации в Южной Азии» и на расходы, связанные с увеличением численности военного контингента США в Афганистане. «Дополнительные ресурсы позволят Минобороны разместить еще 3 тысячи 500 военнослужащих», — уточнил Трамп.

Помимо прочего, президент запросил 700 миллионов долларов на ремонт кораблей ВМС США «Джон Маккейн» и «Фитцжеральд.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно называл Северную Корею «угрозой» для США. В частности, 19 сентября во время выступления в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР в случае если она не остановит свою ядерную программу, которая, по словам Трампа, угрожает США и ее союзникам.

Ранее в сентябре КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии. Кроме этого, Северная Корея провела шестые и крупнейшие в истории страны ядерные испытания. Пхеньян заявил, что была протестирована водородная бомба.