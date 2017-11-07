Социология: в России значительно выросло количество протестных акций

В III квартале общее число протестных акций в России выросло почти на 60% по сравнению с началом года. Это следует из данных исследования Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

При этом, как отмечают эксперты, большинство протестов не относятся к политическим, а носят локальный характер и касаются конкретных проблем, таких, как невыплата зарплат, угроза закрытия предприятий, недовольство предпринимателей регулированием их деятельности, требования обманутых дольщиков, требования экологических активистов и зоозащитников.

Согласно подсчетам ЦЭПР, около 70% протестных мероприятий в III квартале составили акции, связанные с социально-экономической тематикой. Всего таких акций в России за это время прошло 312. В июле-сентябре наиболее резонансными, по мнению экспертов, оказались протесты обманутых дольщиков.

Политических акций протеста в III квартале специалисты насчитали чуть больше сотни.

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Наибольшее число протестных акций было зафиксировано в III квартале в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Москве.