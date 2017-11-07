Марина Cечина назвала «бредом» информацию из «Райского досье»

Марина Сечина, бывшая супруга главного исполнительного директора «Роснефти» и вице-премьера Игоря Сечина, назвала «бредом» информацию об офшоре на Каймановых островах. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Это бред. Всем советую инвестировать только в экономику России. Это моя позиция», — заявила Сечина, отвечая на вопрос издания об инвестициях через офшор в девелоперские проекты в Восточной Европе и в России австрийского бизнесмена Джулиуса Майнла.

Ранее «Новая газета», изучив документы бермудской юридической компании Appleby, получивших название «Райское досье», сообщила, что в 2012 году она зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой была Марина Сечина.

Годом ранее, в 2011 году, по данным «Новой газеты», Игорь Сечин развелся с женой. После этого Марина Сечина занялась бизнесом. Декларация госслужащего Сечина за 2008–2010 годы показывает, что у его супруги был нулевой доход. Лишь в 2011 году она получила 9 млн рублей.

Appleby — одна из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров, корпоративному управлению и финансам. Документы Appleby были переданы около года назад немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Газета поделилась этим архивом с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который объединил более 60 СМИ со всего мира в работе над этими документами. Партнером проекта из России стала «Новая газета».