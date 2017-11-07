Во Франции начали расследование по факту новых угроз в адрес Charlie Hebdo

Прокуратура Парижа начала расследование на основании жалобы редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo о новых угрозах в ее адрес, сообщает BFMTV.

Накануне «Новая газета» сообщила, что редакция Charlie Hebdo подала жалобу в полицию в связи с угрозой убийства.

Выпускающий редактор и художник еженедельника Лорен Суриссо (творческий псевдоним Рисс) рассказал, что угрозы в адрес издания ни до, ни после теракта 2015 года, но бывают пики, когда еженедельник получает четко сформулированные угрозы смертью. Сейчас, по его словам, «как раз такой случай».

Поводом для новых угроз стала карикатура на швейцарского исламоведа, писателя и проповедника Тарика Рамадана. Она появилась на обложке издания после того, как две женщины обвинили проповедника в сексуальном насилии.

В январе 2015 года двое террористов, ворвавшись в редакцию Charlie Hebdo в Париже, убили 12 человек. Теракт стал местью за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.