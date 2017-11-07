В аэропорту Внуково произошло задымление

Пожарные выехали в аэропорт Внуково после сообщений о задымлении в терминале А. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

«На место следуют пожарные по второму, повышенному, номеру сложности», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, в зоне выдачи багажа на минус первом этаже произошло замыкание проводки.

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Позже источники в экстренных службах сообщили, что очаг задымления в аэропорту удалось ликвидировать в течение 10 минут. Собеседники агентства утверждают, что инцидент никак не сказался на работе аэропорта.