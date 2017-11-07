Вандалы залили цементом Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Киеве

Неизвестные залили цементом газовую горелку Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной славы. Об этом сообщает портал «Стражи.Эспрессо».

Вандали залили цементом Вічний вогонь у Києві https://t.co/H5E5cU6h4V — Еспресо (@EspresoTV) November 7, 2017

По информации портала, полиция обнаружила восемь опустошенных ведер рядом с мемориалом. Детали происшествия устанавливаются, отмечают в правоохранительных органах.

В парке Вечной славы похоронены погибшие во время Великой Отечественной войны солдаты. Памятник был открыт в 1957 году. Среди похороненных — 12 Героев Советского Союза.

Напомним, в середине августа глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что на Украине демонтировали все памятники Владимиру Ленину.

Снос памятников происходил в рамках подписанного в мае 2015 года закон о декоммунизации. Документ предполагает демонтаж советских памятников и переименование населенных пунктов.

Из-за нового закона город Днепропетровск переименовали в Днепр. Днепропетровск получил свое название в 1926 году. Наименование образовано из названия реки Днепр и фамилии советского партийного и государственного деятеля Григория Петровского.

Максим Прошкин