Вандалы залили цементом Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Киеве
Неизвестные залили цементом газовую горелку Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной славы. Об этом сообщает портал «Стражи.Эспрессо».
Вандали залили цементом Вічний вогонь у Києві https://t.co/H5E5cU6h4V— Еспресо (@EspresoTV) November 7, 2017
По информации портала, полиция обнаружила восемь опустошенных ведер рядом с мемориалом. Детали происшествия устанавливаются, отмечают в правоохранительных органах.
В парке Вечной славы похоронены погибшие во время Великой Отечественной войны солдаты. Памятник был открыт в 1957 году. Среди похороненных — 12 Героев Советского Союза.
Напомним, в середине августа глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что на Украине демонтировали все памятники Владимиру Ленину.
Снос памятников происходил в рамках подписанного в мае 2015 года закон о декоммунизации. Документ предполагает демонтаж советских памятников и переименование населенных пунктов.
Из-за нового закона город Днепропетровск переименовали в Днепр. Днепропетровск получил свое название в 1926 году. Наименование образовано из названия реки Днепр и фамилии советского партийного и государственного деятеля Григория Петровского.
Максим Прошкин