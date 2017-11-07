Самозанятым предложат зарегистрироваться за 10 тысяч рублей в год

Самозанятым могут предложить статус «индивидуального предпринимателя (ИП) без права найма» и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тыс. руб. в год, сообщает «Коммерсантъ».

Такая идея содержится в пакете предложений уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который он направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

По мнению Титова, регистрировать самозанятых в качестве ИП в налоговой службе необходимо в «фактически уведомительном порядке». В таком случае они освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности, выводятся из-под законодательства о контроле и надзоре и работают без касс. Такая модель, уверен Титов, удобна для самозанятых.

Новые правила омбудсмен предлагает распространить на 45 видов деятельности, среди которых ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и торговля вразнос.

В письме к Медведеву Титов также отмечает, что принятый в ноябре 2016 года закон (поправки к Налоговому кодексу) «не создал условия для легализации самозанятых». Самозанятые находятся вне правового поля из-за «неподъемной нагрузки» действующих налоговых режимов.

Премьер-министр на фоне крайне низких темпов легализации самозанятых оручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а также Минэкономики и Минтруду проработать идею Титова.

В июле 2017 года были приняты поправки к Гражданскому кодексу, которые определили правовой статус самозанятых как граждан без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Перечень разрешенных им видов деятельности правительство еще не утвердило.

В мае в Совете Федерации предложили ввести запрет на выезд за границу самозанятым, однако Минюст не поддержал эту идею. В ведомстве отметили, что «при определении правового статуса самозанятых граждан Минюстом России не ставилась задача лишения их каких-либо прав и преференций».

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на 1 октября 2017 года в России было зарегистрировано всего 595 самозанятых. По экспертным оценкам, реальная численность самозанятых — около 20 млн человек.

Сейчас заниматься бизнесом без регистрации юрлица или ИП разрешено только няням, репетиторам и домработницам.