В Казахстане село назвали именем матери Назарбаева. Депутаты объявили: это часть модернизации массового сознания

Село в Жамбылской области на юге Казахстана переименовали в честь матери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. На внеочередной сессии областного маслихата депутаты единогласно проголосовали за переименование села Касык в Альжан ана (ана — мать в переводе с казахского языка). Портал Tengrinews.kz цитирует депутата Жамбылского областного маслихата Масата Берика, который заявил, что переименование соответствует статье президента Назарбаева о модернизации общественного сознания.

«В Жамбылской области жили небезызвестные гражданки страны. Поэтому женщина всегда занимает особое место», — сказал депутат.

Ранее практика переименования в честь родственников первых лиц была широко распространена в Туркменистане при бывшем президенте Сапармурате Ниязове — в честь его родственников были переименованы даже некоторые месяцы года. После смерти Ниязова в 2006 году новый президент Гурбангулы Бердымухамедов откатил некоторые процессы переименований назад, однако сейчас в честь его собственного отца названы медаль, ряд военных объектов, а в селе Ызгант именем Мяликгулы Бердымухамедова назван Дворец культуры, перед которым стоит прижизненный бюст отца президента.

В Казахстане именем Назарбаева назван аэропорт в Астане, несколько школ и высших учебных заведений. В конце прошлого года активно обсуждалась идея переименования Астаны в Нурсултан, но тогда находящийся у власти в стране 27 лет Назарбаев высказался против.

Накануне также стало известно, что в Астане семья назвала ребенка в честь международной выставки EXPO-2017, которая проходила в Казахстане и подавалась как достижение Назарбаева на внешнеполитической арене. Мальчика назвали Байдибэкспо.