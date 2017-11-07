КС обязал суды принимать жалобы на национализацию недвижимости в Крыму

Конституционный суд России (КС) обязал суды принимать иски, в которых оспариваются решения о национализации объектов недвижимости в Крыму. Об этом сообщается на сайте КС.

«Сам по себе факт включения имущества в перечень (объектов национализации — прим.ред.) не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости», — говорится в сообщении.

Иск в Конституционный суд подали несколько организаций. Заявители наставили, что закон позволяет лишать имущества в Крыму «во внесудебном порядке и без какой-либо компенсации».

Юристы компаний обжаловали положения регионального закона «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», а также постановления Госсовета Крыма «О вопросах управления собственностью Республики Крым».

Читайте также Безвозвратная республика. Как в Крыму исполнили поручение Москвы о пересмотре итогов национализации

Напомним, после присоединения Крыма к России у местных предпринимателей изъяли около 250 объектов недвижимости. Власти Крыма объясняли, что национализация нужна из-за экономической блокады Крыма и уникальных архитектурных особенностей изымаемых объектов.

Максим Прошкин