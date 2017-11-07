У берегов Италии нашли 26 тел девушек

Прокуратура Италии инициировала расследование гибели 26 девушек из Нигерии, чьи тела нашли в одной из лодок мигрантов у берегов страны, сообщает «Би-би-си».

Как отмечает издание, большинство девушек — подростки, им было от 14 до 18 лет. По предварительным данным следствия, они были изнасилованы и убиты при попытке пересечь Средиземное море.

Тела 23 девушек нашли на резиновой лодке с еще 64 мигрантами. Где были обнаружены тела еще трех девушек, не уточняется.

Испанский военный корабль «Кантабрия» забрал остальных 375 мигрантов (среди них было 90 женщин, восемь из них беременных, и 52 ребенка), а также тела погибших девушек (их перевозили в охлажденной части корабля) и доставил в порт Салерно.

Большинство из выживших мигрантов являются выходцами из Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.