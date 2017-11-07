ФСБ показала штурм квартир активистов «Артподготовки»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания активистов признанного экстремистским и запрещенного движения «Артподготовка». Видео опубликовал ТАСС.

Судя по записи, спецназу пришлось штурмом брать сразу несколько квартир. Задержанных активистов обвиняют в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства.

3 ноября ФСБ сообщила о пресечении деятельности участников «Артподготовки». Активистов движения задержали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и в Саратове. У них изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью и оружие.

5 ноября в России прошли акции участников движения. «ОВД-Инфо» сообщало о задержании 448 человек по всей России. В Москве, по заявлению полиции, задержали 302 человека. У них изъяли колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты и прочее, а также символику «Артподготовки».

По данным ФСБ, «Артподготовку» создал националист Вячеслав Мальцев. В июле этого года против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. В середине октября суд в Москве заочно арестовал националиста. Сам Мальцев в настоящее время находится за границей. Для своих сторонников он записывает видеоролики и размещает их на YouTube.