Активисты «Другой России» заявили о поджоге памятника Борису Ельцину. Монумент не пострадал

В незарегистрированной партии «Другая Россия» заявили, что их активист облил памятник бывшему президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге и поджег его. Об этом говорится в твиттере движения.

Как утверждают в организации, полиция задержала активиста Игоря Щуку, против него собираются возбудить дело по статье «Вандализм» (статья 214 УК РФ). В интернете стали появляться изображения горящего памятника, однако вскоре выяснилось, что огонь был пририсован к изображению в фотошопе.

«С памятником все в порядке. Он никак не поврежден и выглядит так же, как и прежде. Знаем, что с ним был небольшой инцидент, мы сейчас выясняем подробности», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе «Ельцин-центра», рядом с котором и стоит памятник.

Информацию о попытке поджога позже подтвердили в МВД по Свердловской области. Представитель ведомства сообщил, что следователи изъяли осколки разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, добавили в полиции.

О самом активисте Игоре Щуке известно, что в 2009 году суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации и оскорбление представителя власти. Правоохранительные органы завели уголовное дело после обнаружения листовок с оскорбительными высказываниями в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина. «Мемориал» признал Щуку политзаключенным.