Госдума одобрила увеличение выплат компенсаций по решениям ЕСПЧ вдвое

Госдума приняла в третьем чтении предложенные правительством поправки к бюджету, увеличивающие до 1 млрд рублей объем средств, предназначенных на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году. Поправка в бюджет находится на рассмотрении в Совете Федерации. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Изначально в бюджет на 2017–2019 годы на выплаты по решениям ЕСПЧ было предусмотрено 600 млн рублей ежегодно. Дополнительных ассигнований на эти цели на 2018–2020 годы правительство не просило.

В Минюсте пояснили, что необходимость увеличения ассигнований в 2017 году «во многом обусловлена реализуемой в настоящее время ЕСПЧ практикой ускоренного рассмотрения скопившихся за многие годы дел, в том числе путем вынесения решений по ряду жалоб, объединенных в одно производство».

Глава международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале написал, что зарезервированных в бюджете 600 млн рублей в год на выплаты по решениям ЕСПЧ «никогда не хватало». По его словам, средства «заканчивались примерно к сентябрю, потом ежегодно возникали неизбежные задержки с выплатами». Российским властям приходилось выделять на эти цели дополнительные ассигнования, «и все компенсации в итоге выплачиваются более-менее в срок».

В 2016 году выплаты по решениям ЕСПЧ составили около 500 млн рублей. Об этом в октябре сообщил представитель России в ЕСПЧ Михаил Гальперин. В 2016 году, согласно отчету комитета министров Совета Европы, Россия исполнила вчетверо больше решений суда, чем годом ранее (261), а число проигранных дел за тот же период возросло со 120 до 283.