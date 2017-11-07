Путин поручил в течение трех лет отказаться от долевого строительства

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план, предусматривающий поэтапный отказ от привлечения средств граждан для строительства жилья. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В документе поясняется, что кабинет министров должен найти иные формы финансирования для строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

Изменения нужны, чтобы минимизировать риски для граждан, отмечается в поручении. В тексте также идет речь о разработке предложений по защите прав «обманутых дольщиков» и пересмотре критериев, по которым люди попадают в категорию «обманутые дольщики».

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Средства фонда должны направляться на завершение строительства или возмещения дольщикам вложенных денег, если сам застройщик обанкротился.

Максим Прошкин