МОК назвал «преждевременной спекуляцией» информацию о запрете гимна России на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал «преждевременной спекуляцией» информацию о том, что на предстоящих Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане запретят исполнение гимна России.

«Это все преждевременный домысел, сделанный еще до того, как две комиссии завершили свою работу, и до того, как может быть запущен соответствующий процесс в отношении человека или организации», —сообщил представитель МОК агентству ТАСС, комментируя публикацию газеты The New York Times.

Накануне газета со ссылкой на источники сообщила, что в Международном олимпийском комитете обсуждают возможность допуска российской сборной до участия в ОИ-2018, при этом запретив спортсменам участвовать в церемонии открытия и исполнять гимн страны.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал публикацию «провокацией» и заявил, что она направлена на «деморализацию» сборной России и оказывает давление на МОК.

Напомним, что антидопинговые агенства более 20 стран мира уже обратились к МОК с призывом отстранить сборную России от участия в ОИ-2018. При этом они отмечали, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.

Призывы отстранить Россию от Олимпиады связаны с докладом Всемирного антидопингового агентства, в котором утверждалось, что в стране в течение долгого времени действовала государственная допинговая программа.