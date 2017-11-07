В Кремле назвали «естественным» рост числа протестных акций накануне выборов

Рост протестных акций в России естественен в связи с предстоящими выборами главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об исследовании Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), передает РИА Новости.

По словам Пескова, «это естественная активизация, которая сопровождает каждый раз предвыборный период». В любой стране мира накануне президентских выборов «происходит рост социальной активности в целом», отметил пресс-секретарь.

Сейчас растет количество мероприятий и в поддержку президента, и становится больше заявлений от граждан, которые болезненно реагируют на те или иные события, добавил Песков.

Ранее ЦЭПР опубликовал исследование, согласно которому протестная активность россиян в третьем квартале 2017 года выросла на 60% по сравнению с началом года. Эксперты отметили, что большинство протестов не относятся к политическим, а носят локальный характер и касаются конкретных проблем.

Наибольшее число протестных акций зафиксировано в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Новосибирской области, Москве, Московской области, Омской области, Карелии, Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Саратовской области, Приморском крае.

В июле в Росгвардии заявили, что обеспокоены ростом несанкционированных протестных акций в столице. Тогда заместитель командующего Центральным округом войск Анатолий Якубовский сообщил, что «в Москве только за полгода прошла 31 масштабная акция, за этот же период прошлого года состоялось 11 подобных акций. Всего в столице прошло 89 несанкционированных акций с начала года».