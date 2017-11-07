Песков: в Кремле видели публикации о «Райском досье», но с деталями не знакомы

В Кремле видели публикации СМИ об офшорных архивах, получивших название «Райское досье», в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией «Сибур», но с деталями не знакомы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, это не государственная корпорация, это частная компания. И поэтому в данном случае мы действительно видели сообщение в СМИ, но мы не знаем никакие детали», — сказал Песков.

Накануне Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который объединяет около сотни журналистов по всему миру (в проекте также участвует «Новая газета») опубликовал серию новых расследований на основе документов бермудской юридической компании Appleby, одной из крупнейших в мире фирм, предоставляющих услуги по созданию офшоров. Документы Appleby были переданы около года назад немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

В материалах упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. «Новая газета» сообщала о зарегистрированной на Каймановых островах компании S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой была Марина Сечина, бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина. Во вторник, 7 ноября, она заявила, что информация об офшоре «это бред».