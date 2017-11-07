СК возбудил уголовные дела по трем статьям против задержанных 5 ноября

Следственный комитет по Москве возбудил уголовные дела против участников акции 5 ноября по трем статьям: призывы к массовым беспорядкам, террористической деятельности и насилие в отношении полицейских. Об этом сообщается на сайте СК.

«Участники подобных акций должны помнить, что остаться незамеченными у них не получится и за свои поступки придется рано или поздно ответить», — добавляют в ведомстве.

В пресс-службе СК уточняют, что во время обысков у задержанных обнаружили «предметы, используемые для насильственных действий», а именно черные маски, рогатки с металлическими шарами, отвертки и кастеты.

В правоохранительных органах отметили, что во время митинга в Москве мужчина ударил кулаком в голову полицейского, СК просит суд заключить задержанного под стражу.

В ведомстве также рассказали, что за несколько дней до акции в интернете появился ролики с призывами к массовым беспорядкам и «действиям экстремистского толка», а также описания «способов совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов».

«Эти действия, как полагает следствие, спровоцировали определенные категории граждан собраться на несанкционированные массовые мероприятия 5 ноября в Москве», — пояснили в СК.

Напомним, 5 ноября в Москве и ряде других городов прошли акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева. В МВД заявили, что в Москве задержали 302 человека, в «ОВД-Инфо» насчитали 339, а СК заявляет о 350 задержанных.

В преддверии 5 ноября по всей стране сотрудники правоохранительных органов задержали активистов движения Мальцева. Сам националист уже полгода как покинул Россию, спасаясь от уголовного преследования. Он заочно арестован судом, но продолжает инструктировать соратников удаленно: через Youtube.

Максим Прошкин