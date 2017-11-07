В Нижнекамске разворачивается скандал с доведением граждан до самоубийства полицейскими

В Татарстане Следственный комитет признал потерпевшими двух граждан после их избиения в УМВД по Нижнекамску. Избитых Николая Удирякова и его друга якобы вынуждали сознаться в доведении до самоубийства третьего жителя республики — Ильназа Пиркина, который покончил с собой 19 октября, перед этим записав видеообращение, где рассказал о пытках со стороны полицейских.

Трое полицейских, которых упоминал Пиркин в видеообращении накануне самоубийства, были задержаны в тот же день по обвинению в превышении должностных полномочий.

Имена других полицейских нижнекамского отделения, избивавших Удирякова и его друга, и требовавших от них взять на себя вину за смерть Пиркина, пока не называются. Но известно, что произошло это прямо в отделении полиции, куда Удирякова и его товарища позвали на встречу.

Удиряков, его друг и Пиркин в Нижнекамском УМВД проходят по делу о краже магнитолы из автомобиля. Удиряков — владелец автомобиля, заявивший в полицию о пропаже. Пиркина полиция обвиняет в краже магнитолы и попытке ее реализации через Avito. На него удалось выйти благодаря тому, что Удиряков случайно обнаружил пропавшую магнитолу среди выставленных на продажу через популярный сервис. Автор объявления указал Удирякову на Пиркина, после чего тот обратился в полицию.

После суицида Пиркина Следственный комитет начал проверку обстоятельств суицидов еще семи человек, которые контактировали с нижнекамскими полицейскими за последние годы.

Кроме этого, прокуратура Татарстана проанализировала жалобы граждан на пытки в УМВД по Нижнекамску за последние два года. По итогам проверки надзорное ведомство потребовало от Следственного комитета возбудить три уголовных дела в отношении полицейских — два по факту применения «неправомерных методов расследования» и один по факту сокрытия преступления.