СМИ: в Уэльсе министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин

Министр правительства Уэльса, лейборист Карл Сарджент найден мертвым в своем доме, сообщает The Telegraph. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Накануне Сарджента лишили должности в правительстве и открыли в отношении него внутрипартийное расследование: как отмечает издание, с обвинениями в его адрес выступили некие женщины.

При этом официальная причина отстранения Сарджента не озвучивалась. Сам он заявлял, что ему не раскрыли деталей этих заявлений, а новость о расследовании стала для него «шокирующий и тревожной».

«Я требую срочного и независимого расследования этих утверждений, чтобы восстановить свое доброе имя», — заявлял он.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства смерти политика.

Напомним, на прошлой неделе из-за неподобающего поведения в отставку ушел министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Предполагалось, что решение может быть связано с появившимися в СМИ сообщениями о том, что в 2002 году Фэллон потрогал за колено журналистку. Позже The Telegraph отмечала, что министр ушел в отставку из-за интриг против своих коллег в правительстве, а не из-за сексуальных домогательств к журналистке.