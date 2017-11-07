В Генштабе рассказали об убийстве в Сирии 2,8 тысяч боевиков из России

За последние два года в Сирии убили 2,8 тысячи боевиков, которые являются выходцами из России и 1,4 тысяч выходцев из ближнего зарубежья. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Валерий Герасимов.

«Всего освобождено свыше 1000 населенных пунктов, уничтожены более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований», — сказал Герасимов.

По словам начальника Генштаба ВС, военные испытали в Сирии все современные образцы российского вооружения и техники, в том числе ракеты морского и воздушного базирования, авиационные средства поражения, комплексы разведки и целеуказания.

Ранее американская консалтинговая группа Soufan Group заявила, что в рядах джихадистов воюют 8717 человек из России и бывших советских республик.

При этом 5718 наемников представляют в «Исламском государстве» (запрещенная в России террористическая организация) Западную Европу. США и Канада в самом хвосте списка — «всего» 439 рекрутов.

Данные по России датируются мартом 2016 года, отмечают в консалтинговой группе. Кроме того, Soufan Group подсчитала, что в Россию вернулись 400 человек, воевавших за исламистов.

Максим Прошкин