Неизвестные подожгли офис «Единой России» на востоке Москвы

Неизвестные в ночь на 5 ноября подожгли офис партии «Единая Россия» в столичном районе Богородское (Подбельского 3-й проезд), сообщили «Новой газете» в пресс-службе московского отделения фракции.

Там рассказали, что неизвестные проникли в офис, разбив окно. При этом они повредили стены, а на торце дома под вывеской партии написали «5.11.2017. Час настал». После этого злоумышленники подожгли офис. На место оперативно прибыли пожарные. Площадь пожара составила 1 кв. м.

«Кто и с какими целями совершил это нападение, мы не знаем. Возбуждено дело, идет следствие», — добавили в пресс-службе.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что по факту случившегося в МВД возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. С места преступления изъяли имеющие для следствия предметы, в том числе следы крови.