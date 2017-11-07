СМИ сообщили о гибели человека в ДТП со школьным автобусом

Один человек погиб в ДТП со школьным экскурсионным автобусом в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, на 107-м км автодороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин автобус столкнулся с легковушкой. В автобусе находились 27 детей и четверо взрослых.

В настоящее время семерых пострадавших госпитализируют. Причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, начато расследование.