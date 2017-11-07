Правительство предложило выделить ТАСС деньги на политический канал для детей

ТАСС может получить дополнительные 210 млн рублей из госбюджета в 2018-2020 годах на создание общественно-политического канала для детей, следует из опубликованных поправок к бюджету ко второму чтению. На это обратил внимание РБК.

Согласно документу, финансирование распределено на равные части, правительство предлагает выделять по 70 млн рублей ежегодно.

Средства будут перераспредлены из подраздела «Высшее образование» раздела «Образование», из статьи расходов «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям».

В проекте бюджета на 2018-2020 года предполагалось, что ТАСС получит субсидии на сумму около 5,8 млрд рублей.

Максим Прошкин