Власти Украины разрешили Саакашвили остаться в стране до декабря

Миграционная служба Украины выдала экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили документ, подтверждающий легальность нахождения политика на территории страны, написал в своем фейсбуке Саакашвили.

«Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство», — добавил политик.

Документ будет действителен до 1 декабря этого года, следует из сообщения в социальной сети.

Ранее экс-губернатор Одесской области, которого лишили гражданства в июле, в сопровождении своих сторонников прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Тогда его признали виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовали на 3400 гривен (7500 рублей).

Саакашвили подал заявление о предоставлении политического убежища, однако государственная миграционная служба Украины отказалась предоставить ему статус беженца.

Напомним, о том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

В Грузии ему были заочно предъявлены обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.