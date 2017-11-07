Шойгу сменил командующего российской группировкой в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил на пост командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) и по совместительству командующего российской группировкой войск в Сирии заместителя начальника Генштаба Александра Журавлева. С соответствующим указом ознакомилось РБК.

Генерал-полковник Журавлев назначен временно исполняющим обязанности командующего войсками ВВО. Вакансия на эту должность появилась после перехода Сергея Суровикина (предшественника Журавлева) на пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС), отмечает издание.

О назначении Журавлева и.о. командующего войсками ВВО, согласно приказу, ходатайствовал начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Ранее Журавлев уже командовал российской группировкой войск в Сирии — с июля по декабрь 2016 года.

До этого он занимал должность начальника штаба Южного военного округа (ЮВО), а по возвращении пошел на повышение — был назначен замначальника Генштаба. Звание генерал-полковника 51-летний Александр Журавлев получил в феврале 2017 года.

Предшественник Журавлева — Суровикин командовал войсками ВВО с октября 2013 по октябрь 2017 года. Российскую группировку войск в Сирии он возглавил в марте этого года.