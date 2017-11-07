Зюганов объявил об участии в президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о выдвижении региональными организациями партии его кандидатуры для участия в выборах президента России в 2018 году. Об этом Зюганов сообщил в интервью «Первому каналу», отвечая на вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах главы государства.

«Я лидер [коммунистического] движения. Ее [кандидатуру] выдвинули все организации», — сказал Зюганов (цитата по ТАСС).

По словам политика, КПРФ «очень серьезно» относится к выборам и будет «обязательно участвовать» в них.

«У нас готова программа "10 шагов к достойной жизни", и эта программа может быть реализована сильной командой», — добавил Зюганов. Однако глава КПРФ не уточнил, кто именно войдет в предвыборную команду.

Выборы президента России должны пройти 18 марта 2018 года. Официально избирательная компания начнется в период с 7 по 17 декабря, после того, как выборы назначит Совет Федерации.

О желании участвовать в выборах президента России в 2018 году уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, телеведущая Ксения Собчак, певица и правозащитница Екатерина Гордон.

При этом действующий президент России Владимир Путин пока не сообщил о решении участвовать в выборах и не говорил о намерении выдвигать свою кандидатуру.