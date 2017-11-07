Фельгенгауэр усомнилась в сумасшествии напавшего на нее мужчины

Заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр заявила, что не считает напавшего на нее с ножом Бориса Грица сумасшедшим. Об этом журналистка сказала «Открытой России».

«Я уверена в том, что этот человек не сумасшедший. Мне кажется, он прекрасно все спланировал. Если вы видели выписку из моего эпикриза — вы понимаете, он шел не пугать, он шел убивать. Он знал, куда нужно бить, удар был очень уверенный, не один удар — два, и еще лицо. Меня спас наш охранник», — сказала журналистка.

По словам Фельгенгауэр, напавший на нее «не был похож на нервного психа». «А вот зачем он шел меня убивать — я не знаю и не хочу об этом думать. От этого пользы никакой, а вреда очень много», — заключила она.

23 октября имеющий двойное гражданство (России и Израиля) Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в горло замглавреда «Эха» Татьяну Фельгенгауэр. Журналистку сразу же госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Третьего ноября ее выписали из больницы.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». В качестве версии произошедшего следственные органы рассматривают психологическую нестабильность обвиняемого.

На допросе Борис Гриц заявлял, что у него якобы был телепатический контакт с Фельгенгауэр. Все это время, как он утверждает, ведущая «изводила» его. Пресненский суд Москвы арестовал Грица на два месяца. Он частично признал вину.