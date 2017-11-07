Нацбанк Украины согласовал продажу «дочки» Сбербанка Сергею Тигипко

Национальный банк Украины (НБУ) одобрил продажу дочерней структуры Сбербанка — VS Bank украинскому предпринимателю и политику Сергею Тигипко. Об этом сообщает Интерфакс.

Посредником в приобретении 99,9% акций, согласно информации регулятора, станет кипрская компания Bailican Limited.

Кроме того, Нацбанк согласовал двум гражданам Китайской Народной Республики опосредованное приобретение 99,9% акций полностью принадлежащего государству ПАО «Украинский банк реконструкции и развития» (УББР).

Необходимость реализации VS Bank возникла после того, как в марте Украина ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков.

В частности под удар попали украинские Сбербанк и ВТБ, «БМ Банк» (ВТБ), Проминвестбанк (ВЭБ) и VS Bank (Сбербанк). Им запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.