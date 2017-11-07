Порошенко утвердил контроль СБУ за выступлениями российских артистов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому организаторы выступлений российских артистов теперь должны будут за 30 дней до мероприятия запросить разрешение у Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий документ опубликован на сайте президента страны.

Согласно новому закону, СБУ может рассматривать запрос на выступления российских артистов на Украине до десяти дней. И только после того, как служба даст разрешение, с артистом можно будет заключить договор.

За нарушение этого закона может грозить штраф от 50 до 100 минимальных зарплат. Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Отметим, что новая процедура не касается артистов, которым Украина запретила въезд в страну.

Ранее в июле СМИ со ссылкой на представителя государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна сообщили, что власти страны на три года запретили въезд 70 российским артистам.

Причиной запрета, по словам Слободяна, стало посещение артистами Крыма без уведомления об этом украинских властей. За это, в частности, запретили въезд российским рэперам Вячеславу Машнову (Гнойному, Славе КПСС) и Басте (Василию Вакуленко).