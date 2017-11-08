Глава «Руси сидящей» Ольга Романова рассказала об отъезде из России

Глава «Руси сидящей» Ольга Романова уехала из России после обысков, которые прошли в офисе организации в июне 2017 года. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Все лето я прожила во Франции и в Италии, скитаясь по любезным своим друзьям, за что им отдельное спасибо. (…) К концу моего предельного срока пребывания в ЕС мне поступило предложение о работе в одном из респектабельных немецких фондов. И, конечно, я его приняла и с 1 сентября переехала в Германию. В “Руси Сидящей” (…) я написала заявление об отпуске за свой счет», — сообщила Романова.

По ее словам, обыски в «Руси сидящей» были связаны с «доносом» замглавы ФСИН Анатолия Рудого, который обвинил организацию в «хищении бюджетных средств в особо крупном размере».

Романова рассказала, что «Русь сидящая» финансируется в основном за счет добровольных пожертвований, а также за счет «работы по контрактам». В частности, по одному такому контракту были разработаны предложения по реформе ФСИН для Центра стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин.

Другой контракт направлен на повышение грамотности заключенных. Договор был подписан компанией «ЭрЭс» (где Романова единственный учредитель и гендиректор) со Всемирным банком. В рамках контракта, по словам главы «Руси сидящий», были прочитаны «почти сотня лекций родственникам осужденных, осужденным и сотрудникам [уголовно-исполнительной системы]».

«С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, фото были обязательны. Я к чему так подробно? А к тому, что Рудый А.А. из ФСИН написал на меня донос, что денежки мы свистнули, а лекций не читали», — написала Романова.

По ее словам, «Русь сидящая» сумела через суд доказать, что контракт был выполнен, после чего подала претензию во ФСИН, и, не получив ответа, направила иск в суд. «Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало», — отметила Романова.

Проект по оказанию помощи заключеным и их семьям «Русь сидящая» основан Ольгой Романовой в 2008 году. В июне этого года в организации прошли обыски. В августе «Русь сидящая» получила президентский грант. Организации дали 3 млн руб. на программу «Безопасная Сибирь».