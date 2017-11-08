Украина ввела санкции против 42 российских компаний

Министерство экономического развития и торговли Украины тремя приказами ввело санкции в отношении 42 российских компаний. Документы размещены на сайте ведомства.

Приказом от 30 октября санкции применены к 11 компаниям. Второй документ также от 30 октября распространяет санкции на еще шесть компаний. К приказу от 19 сентября прилагается список из 25 компаний.

Речь идет о «временной приостановке осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины». Санкции будут применены в течение 40 дней, говорится в документах.

Санкции введены по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины за действия, «которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», за нарушение закона «О внешнеэкономической деятельности» и Таможенного кодекса Украины.

Среди попавших под санкции компаний оказался крупнейший поставщик дефицитного антрацитового угля на Украину ООО «Южтранс», отмечает ТАСС. По сообщению агентства, в последнее время Украина испытывает дефицит антрацитового угля. После блокировки территорий, где добывается этот уголь, Украина стала импортировать его, в том числе из США, Австралии и ЮАР.