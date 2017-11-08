Генерал ФСБ стал директором по особым поручениям в «Ростехе»

Экс-первый заместитель начальника научно-технической службы ФСБ Николай Андрианов стал директором по особым поручениям в госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности,. Информацию также официально подтвердили в «Ростехе».

В госкорпорации рассказали, что генерал будет отвечать за взаимодействие предприятий «Ростеха» с ФСБ в рамках работ по созданию средств вооружения и спецтехники.

Также он будет отвечать за повышение качества взаимодействия со спецслужбой в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и в рамках комплексных ИТ-проектов, связанных с созданием защищенных вычислительных и телекоммуникационных систем, хранением и обработкой данных, автоматизацией процессов в сфере безопасности, промышленности и государственного управления.

Кроме этого, генерал будет курировать создание электронной компонентной базы.

По данным газеты, после того как Андрианов может войти в ряд советов директоров предприятий, входящих в госкорпорацию.

В 2016 году Андрианов приглашали консультантом по «закону Яровой», который обязывает операторов хранить в течение трех лет записи разговоров, текстовых сообщений и изображений.

В ФСБ Андрианов курировал создание распределенной информационной системы обеспечения безопасности и системы контроля доступа на объектах Олимпиады-2014 в Сочи, а также чемпионата мира по футболу 2018 года.

С 2011 года генерал обеспечивал коммуникацию свыше 150 промышленных предприятий с ФСБ в сфере государственного оборонного заказа.

Андриянов окончил Московский электротехнический институт связи (по специальности «радиосвязь и радиовещание»), после вуза работал в ГосНИИ радио.

Ранее в «Ростехе» был только один директор по особым поручениям — бывший директор по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям Василий Бровко.