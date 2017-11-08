В США умер облетевший вокруг Луны астронавт

На 89-м году жизни скончался американский астронавт Ричард Гордон, который в 1969 году облетел вокруг Луны на космическом корабле «Апполон-12». Об этом сообщается на сайте NASA.

Астронавт умер 6 ноября. Руководитель NASA Роберт Лайфут выразил соболезнования семье пилота и заявил, что США «потеряли одного из своих космических первооткрывателей».

Richard Gordon, astronaut who orbited the moon on Apollo 12 and performed a harrowing spacewalk, has died https://t.co/Pf4jbYo2o6 pic.twitter.com/hE7XOLc8Wp — NYT Science (@NYTScience) November 8, 2017

Ричард Гордон — один из 24 человек, которые долетели до Луны. Он стал астронавтом в 1963 году и провел в космосе около 316 часов.

Гордон совершил два космических полета. Первый — в 1966 году. Он пилотировал космический корабль «Джемини-11» и дважды выходил в открытый космос.

Второй состоялся в 1969 году. Гордон управлял космическим кораблем «Апполон-12». Он пилотировал корабль на окололунной орбите во время высадки на Луну астронавтов Чарльза Конрада и Алана Бина. На поверхности Луны они провел 31 час.

После ухода из NASA в 1972 году Ричард Гордон был вице-президентом футбольного клуба и занимал руководящие позиции в нескольких газовых и нефтяных компаниях.