В России вступили в силу новые правила движения по кругу

В России вступили в силу новые единые правила движения на перекрестках с круговым движением. Согласно им, приоритет проезда получает тот, кто движется по кругу, а въезжающие должны будут уступать дорогу.

Как поясняли в МВД, «если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями».

В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Он отмечал, что новые правила были разработаны в соответствии с практикой, которая существует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность.

Другим постановлением Медведев ввел специальную дорожную разметку («вафельную»), чтобы водителям было легче ориентироваться на проблемных местах дороги.

Ранее в регионах действовали разные схемы кругового движения. Приоритет движения для водителей определялся в зависимости от каждого отдельного вида перекрестка.