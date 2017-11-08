СМИ сообщили о гибели руководителя управления ФАС в Крыму
Юлия Репринцевакорреспондент
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Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их словам, тело Кураева обнаружили повешенным в ночь на среду.
Источник «Новой газеты» в ФАС подтвердил информацию об инциденте.
Тимофей Кураев возглавил УФАС по Крыму и Севастополю в июле 2014 года. До этого работал в органах внутренних дел и руководил отделом управления «К» ГУ экономической безопасности МВД.