СМИ сообщили о гибели руководителя управления ФАС в Крыму

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, тело Кураева обнаружили повешенным в ночь на среду.

Источник «Новой газеты» в ФАС подтвердил информацию об инциденте.

Тимофей Кураев возглавил УФАС по Крыму и Севастополю в июле 2014 года. До этого работал в органах внутренних дел и руководил отделом управления «К» ГУ экономической безопасности МВД.