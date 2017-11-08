В суд по делу Улюкаева принесли коробку с деньгами

В Замоскворецкий суд, где слушается дело бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, доставили коробку с деньгами. Ее принес следователь Александр Шевченко.

В коробке, заклеенной скотчем, по его словам, находятся деньги, фигурирующие в деле. Позднее прокурор Филиппчук подтвердил, что это два миллиона, с которыми задержали Улюкаева.

Фото: Сергей Лебеденко / «Новая газета»

Как уточняет Интерфакс, в коробке, согласно надписи, содержатся 1,8 млн долларов, а в пакете, предположительно, 200 тысяч долларов в пачках 100-долларовых купюр.

Напомним, министра экономразвития Алексея Улюкаева задержали 15 ноября 2016 в компании «Роснефть», в его машине обнаружили сумку с 2 миллионами долларов, следы от спецсредства обнаружили на руках Улюкаева и его водителя. По версии следствия и Игоря Сечина, написавшего заявление, Улюкаев вымогал деньги за одобрение ведомством сделки по покупке «Башнефти».