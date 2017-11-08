Андрея Турчака избрали вице-спикером Совета Федерации

Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России», бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак избран вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Турчака внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ранее РИА Новости узнали, что в Совете Федерации решили создать должность еще одного вице-спикера, чтобы назначить на нее Турчака.

Напомним, что Турчак стал сенатором от Псковской области 2 ноября.

12 октября Турчак ушел в отставку по собственному желанию с поста губернатора Псковской области. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия». Как сообщали «Ведомости», это решение ранее принял президент России Владимир Путин.

Напомним, Андрей Турчак связан со скандалом вокруг дела журналиста Олега Кашина, которого избили в 2010 году. На суде два фигуранта этого дела — Александр Мешков (свидетель) и Данила Веселов (предполагаемый исполнитель) — назвали Турчака заказчиком избиения.

Сам Турчак отверг эти обвинения, заявив, что никогда не встречался с предполагаемыми исполнителями нападения.