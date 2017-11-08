Верховный суд подтвердил пожизненный приговор бывшему сотруднику «ЮКОСа» Алексею Пичугину

Президиум Верховного суда подтвердил приговор бывшему сотруднику «ЮКОСа» Алексею Пичугину, которого в 2007 году признали виновным в организации нескольких убийств и приговорили к пожизненному лишению свободы. Заседание прошло быстро и формально.

На 8 ноября был назначен пересмотр дела Пичугинав связи с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Свое решение по делу Пичугина Страсбургский суд вынес 6 июня 2017 года. Оно касается второго уголовного дела Алексея Пичугина, в рамках которого он, в частности, обвинялся в организации убийства мэра города Нефтеюганска Владимира Петухова и в итоге был осужден на пожизненное лишение свободы.

ЕСПЧ установил, что в ходе разбирательства Московский городской суд РФ нарушил в двух аспектах право на справедливое правосудие (ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод) бывшего сотрудника компании «ЮКОС».

Во-первых, не был соблюден принцип презумпции невиновности. А Владимир Колесников — на тот момент (2005 год) заместитель Генерального прокурора РФ и Юрий Буртовой — руководитель следственной группы по делу Пичугина, заявили на телеканалах ОРТ и НТВ о виновности Алексея Пичугина еще до начала судебного разбирательства. Из-за этого Пичугин Алексей был вынужден отказаться от суда присяжных.

Во-вторых, Мосгорсуд отказался учесть мнение специалиста-почерковеда Володиной, которое могло бы свидетельствовать о невиновности подсудимого.

Согласно УПК РФ, установленное Европейским Судом нарушение положений Европейской Конвенции при рассмотрении российским судом уголовного дела служит основанием для возобновления производства по этому делу ввиду новых обстоятельств. Поэтому председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев внес соответствующее представление в Президиум ВС.

Представитель Генпрокуратуры на заседании ВС 8 ноября заявил, что Пичугину и его защите в ходе второго процесса «были созданы все условия состязательности», «равенства сторон» и «соблюдения прав».

«Мосгорсуд рассматривал дело с соблюдением законодательства… — говорил прокурор. — Выводы суда мотивированы. Обьективность и беспристрастность судей не могут быть поставлены под сомнение тем, что должностные лица сообщили на телевидении о завершении следствия (не только сообщили, но и заявили о виновности Пичугина — ред.)».

В итоге заместитель Генпрокурора попросил возобновить производство по делу для того, чтобы оставить приговор в силе. То есть формально постановление ЕСПЧ как бы будет исполнено: дело «пересмотрено», но опять оставлено все в силе.

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Защита Пичугина в свою очередь просила прекратить уголовное дело и освободить его.

«Европейский суд как раз таки установил нарушение статьи 6 Европейской Конвенции в части несоблюдения принципа презумпции невиновности и равенства сторон. Выступление господина Колесникова и Буртового повлияло на решение суда, — отмечала адвокат Ксения Костромина. — Целессобразным было бы дело отменить и прекратить, а моего подзащитного освободить».

По словам адвоката, проводить заново судебное разбирательство бессмысленно — с момента инкриминируемых Пичугину событий прошло 15–20 лет, зачастую свидетелей не найти.

Костромина также напомнила, что 23 октября 2012 года ЕСПЧ вынес постановление по первому делу Пичугина, которое проходило в закрытом от публики и прессы режиме. Страсбург рекомендовал российским властям отправить дело на новое рассмотрение либо возобновить производство по делу. Однако, Верховный суд постановление ЕСПЧ исполнять не стал.

«В связи с чем мы вынуждены были обратиться в Комитет министров совета Европы (орган, контролирующий исполнение решений ЕСПЧ — Ред.). Комитет министров в курсе неисполнения и взял это под свой контроль. Не хотелось бы, чтобы со вторым постановлением Страсбурга произошла та же ситуация», — заключила Костромина.

Однако судьи ВС, уйдя на 20-минутное совещание, вышли с коротким решением: формально возобновить дело, чтобы оставить приговор в силе.

Сам Алексей Пичугин в заседании не участвовал ни лично, ни по видеосвязи.

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Напомним, Пичугин своей вины не признает. Он дважды подавал прошения о помиловании без признания вины, однако все они были отклонены. Последний раз Пичугину просил главу государства о помиловании в мае 2017 года. Комиссия Оренбургской области, через которую шло это прошение, отказала бывшему сотруднику службы безопасности «ЮКОСа».

В итоге последнее слово все равно осталось за президентом. Комиссия по помилованию имеет право только рекомендовать помиловать того или иного осужденного, но по Конституции окончательно решает президент. Однако до настоящего времени от него никакого ответа не последовало.