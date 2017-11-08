Твиттер увеличил длину сообщений до 280 символов

Сервис микроблогов Твиттер вдвое увеличил максимальную длину сообщений — до 280 символов. Об этом говорится в блоге компании.

Изменения коснутся пользователей всех языков, за исключением написания иероглифического письма. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.

Согласно исследованию компании, сообщения, написанные в твиттер на японском языке — значительно короче, чем английские твиты. Более того, специалисты подсчитали, что 9% всех сообщений, написанных пользователями Твиттера на английском языке достигают 140 символов.

Напомним, в конце сентября Твиттер ввел тестовый режим новой функции. Тогда длинные твиты стали доступны только ограниченному количеству пользователей.

Как отмечают в компании, лишь в первые дни после увеличения лимита, пользователи писали все 280 символов — в силу новизны функции. За все же время эксперимента, длившегося с сентября, только 1% написанных его участниками твитов подходил к верхней планке в 280 символов. Длиннее 190 символов оказались только 2% твитов, еще 5% — длиннее 140 символов.