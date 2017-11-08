СК заявил об отсутствии доказательств массового приема допинга россиянами

В Следственном комитете заявили, что Всемирное допинговое агентство не нашло подтверждения версии о существовании в России государственной допинговой программы, а также доказательств массового употребления допинга российскими спортсменами. Об этом Интерфаксу сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, СК, в том числе, считает несостоятельными доводы ВАДА о подмене положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные в сочинской антидопинговой лаборатории во время зимних Олимпийских игр 2014 года.

«Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер», — подчеркнула Петренко.

По ее словам, в рамках расследования «антидопингового дела» следователи допросили более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра.

«Но ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы»,— заключила представитель СК.

Расследование по делу о так называемом массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

Тогда Международный олимпийский комитет начал заново проверять все пробы спортсменов из России, участвовавших в трех Олимпийских играх — в Ванкувере (2010 года), Лондоне (2012 год) и Сочи (2014 года). А в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, были заведены дисциплинарные дела.

Кроме того, антидопинговые агентства 28 стран в этом году обратились с призывом к МОК отстранить сборную России от участия следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея).

Агентства отмечали, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.