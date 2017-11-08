Обвинение по делу Улюкаеву попросило вызвать в суд Игоря Сечина

Прокурор Павел Филиппчук попросил вызвать в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Суд согласился вызвать Сечина в суд. Повестку направят по его рабочему адресу.

Адвокат Тимофей Гриднев недоумевает, почему Сечина допрашивают в конце судебного следствия, и повестка не была послана раньше. Защитник напомнил, что есть другие свидетели по делу, которым тоже нужно направить повестку.

Прокурор добавил, что обвинение закончило представлять доказательства. При этом, по словам Гриднева, обвинение не допросило еще шесть свидетелей.

Ранее в среду в суд доставили коробку с деньгами, которые якобы были изъяты во время задержания Улюкаева. В коробке содержатся 1,8 млн долларов, а в пакете, предположительно, 200 тысяч долларов в пачках 100-долларовых купюр.

Напомним, ранее суд допросил экс-главу службы безопасности «Роснефти», генерала ФСБ на пенсии Олега Феоктистова, написавшего заявление в ФСБ на Улюкаева (его допрос проходил в закрытом режиме). Как ранее сообщала «Новая газета», именно Феоктистов был инициатором дела против Улюкаева.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки. По версии следствия, он вымогал деньги у Игоря Сечина в два миллиона долларов за одобрение ведомством сделки по покупке «Башнефти». Своей вины бывший министр не признает. Он настаивает, что это была спланированная провокация.