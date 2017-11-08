Полиция нашла сообщившего о минировании «Олимпийского»

Полиция возбудила уголовное дело против 34-летнего безработного москвича, который, по данным полиции, сообщил о минировании спорткомплекса «Олимпийский» 7 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Москвы.

«На улице Адмирала Лазарева задержали подозреваемого, безработного жителя Юго-Западного округа Москвы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — уточняют в пресс-службе.

Спорткомплекс «Олимпийский» был эвакуирован после звонка о заложенной в нем бомбе. Помещения и прилегающие к зданию территории были обследованы экстренными службами, однако угроза взрыва не подтвердилась. Во время эвакуации «Олимпийский» покинули более 2 тысяч человек.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что за первую половину 2017 года в России за телефонный терроризм осудили 350 человек.

Ложные звонки о минировании стали поступать в различных городах России с 11 сентября. По данным РИА Новости, за месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах.