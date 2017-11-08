Генпрокуратура попросила проверить самого богатого депутата

Генпрокуратура заподозрила депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Андрея Палкина в том, что он писал депутатские запросы в личных интересах. Об этом сообщает «Би-би-си».

Обращение проверить Палкина изначально направила Архангельская прокуратура. Именно Архангельскую область представляет депутат в Госдуме. В итоге заявление передали в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская.

По информации «Би-би-си», Палкин мог отправить два запроса в личных интересах: заявление в прокуратуру из-за того, что его предприятию не заплатили за кирпичи, и просьбу предоставить налоговую информацию.

Сам депутат отрицает наличие конфликта интересов. «Разве я как депутат не вправе требовать расследования хищения бюджетных денег? Где здесь конфликт интересов?», — сказал Палкин.

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Напомним, в 2016 году Палкин заработал 678 млн рублей, в 2015 году он зарегистрировал доход в размере 1,5 млрд рублей, девять земельных участков и 59 квартир в Архангельской и Московской областях, а также 200 транспортных средств.

В феврале 2017 года Палкин попросил признать его банкротом. По его словам, на такой шаг он решился, чтобы получить рассрочку по уплате налогов.

Дело в том, что на момент получения удостоверения депутата Палкин должен был продать все свое имущество. По словам Палкина, ему пришлось в срочном порядке, за месяц, продать все свои квартиры и технику, часть была продана дешево, часть с рассрочкой в 15 лет.

При этом из беседы с корреспондентом РИА Новости выяснилось, что Палкин продал технику в рассрочку своему сыну, и намерен передать свой бизнес сыновьям.

«На сегодняшний день я должен государству 62 миллиона, а моему сыну, которому я технику с рассрочкой продал, государство должно вернуть НДС на 63 с лишним миллиона, то есть даже разница 1,5 миллиона получается», — заявил Палкин.

В июле депутат согласовал с кредиторами трехлетний план реструктуризации долгов.

Максим Прошкин