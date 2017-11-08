В Каталонии протестующие начали перекрывать дороги

В Каталонии участники всеобщей забастовки перекрывают автомобильные и железнодорожные дороги в населенных пунктах. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Протестующие уже перекрыли одну из ключевых улиц Барселоны (столица Каталонии) —Гран-Виа. Кроме того, из-за действий манифестантов было прервано железнодорожное сообщение на путях в другом крупном городе региона — Жироне. Всего из-за протестов в Каталонии затруднено или приостановлено движение по нескольким десяткам дорог.

В каталонской столице общественный транспорт пока работает в штатном режиме. С трудностями столкнулись только автобусы, следующие до международного аэропорта Эль-Прат.

Aquí los Mossos no hacen mucho para intentar disolver la protesta y ellos mismos tienen dos lecheras aparcadas en la carretera.

Via @LaEspanadePPSOE pic.twitter.com/ovsgld8Zc1 — Matthew Bennett (@matthewbennett) November 8, 2017

Участники забастовки протестуют против задержания испанскими властями региональных политиков и выдачи ордера на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четверых бывших членов его правительства. Митингующие скандируют: «Свобода».

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Ранее суд Испании арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Также суд выдал ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, которые сейчас находятся в Бельгии. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Пучдемон со своими соратниками сдались полиции Бельгии и заявили о готовности сотрудничать с местной прокуратурой. Бельгийский суд освободил их из-под ареста, поскольку не увидел причины держать их под стражей. При этом экс-чиновники обязаны оставаться на территории Бельгии до отправления в Испанию.

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В конце октября испанские власти распустили правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. 90% участников голосования высказались за отделение от Испании.