В Каталонии протестующие начали перекрывать дороги
В Каталонии участники всеобщей забастовки перекрывают автомобильные и железнодорожные дороги в населенных пунктах. Об этом сообщает агентство Europa Press.
Main roads and trains blocked today as part of the #Catalan General Strike. #VagaGeneral8N #LlibertatPresosPolitícs pic.twitter.com/Wyq4ApZ01s— EUROLANG (@EUROLANG) November 8, 2017
Протестующие уже перекрыли одну из ключевых улиц Барселоны (столица Каталонии) —Гран-Виа. Кроме того, из-за действий манифестантов было прервано железнодорожное сообщение на путях в другом крупном городе региона — Жироне. Всего из-за протестов в Каталонии затруднено или приостановлено движение по нескольким десяткам дорог.
В каталонской столице общественный транспорт пока работает в штатном режиме. С трудностями столкнулись только автобусы, следующие до международного аэропорта Эль-Прат.
Aquí los Mossos no hacen mucho para intentar disolver la protesta y ellos mismos tienen dos lecheras aparcadas en la carretera.— Matthew Bennett (@matthewbennett) November 8, 2017
Via @LaEspanadePPSOE pic.twitter.com/ovsgld8Zc1
Участники забастовки протестуют против задержания испанскими властями региональных политиков и выдачи ордера на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четверых бывших членов его правительства. Митингующие скандируют: «Свобода».
Ранее суд Испании арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Также суд выдал ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, которые сейчас находятся в Бельгии. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Пучдемон со своими соратниками сдались полиции Бельгии и заявили о готовности сотрудничать с местной прокуратурой. Бельгийский суд освободил их из-под ареста, поскольку не увидел причины держать их под стражей. При этом экс-чиновники обязаны оставаться на территории Бельгии до отправления в Испанию.
В конце октября испанские власти распустили правительство Каталонии во главе с Карлесом Пучдемоном. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.
Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. 90% участников голосования высказались за отделение от Испании.