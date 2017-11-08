Поветкин получил возможность выступать в боях WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) снял пожизненную дисквалификацию с российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем инстаграме.

«Несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислала нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг», — написал Рябинский.

Он уточнил, что 38-летнего Поветкина признали невиновным в употреблении мельдония.

«Остарин не принимался намеренно, а попал в организм с пищевой добавкой. Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем», — сказал Рябинский.

Поветкин вернется на ринг 15 декабря и выступит в бою против румына Кристиана Хаммера.

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В феврале 2017 года Поветкин был исключен из рейтингов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и WBC за повторное использование допинга. С тех пор команде россиянина удалось добиться реабилитации у трех организаций из четырех.

Напомним, что в декабре, перед боем россиянина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона по версии WBC, стало известно, что одна из проб Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В марте Поветкин был дисквалифицирован WBC на неопределенный срок. Российская сторона подала апелляцию.

В мае 2016 года в пробе Поветкина были обнаружены остатки другого запрещенного препарата — мельдония, что стало причиной отмены боя с американцем Деонтем Уайлдером.

Сам боксер заявлял, что применял препарат только в период до 1 января 2016 года, когда он еще не был запрещен. Поветкин выразил готовность доказывать свою невиновность и отметил, что не планирует завершать карьеру из-за обнаружения запрещенного вещества.